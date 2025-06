Um livro:

Com texto de Fumiko Takeshita e ilustrações de Naoko Machida, o livro "O Gato Que Queria Ter um Nome" tem como protagonista "um gato de rua e o seu desejo simples de ter um nome".

"Em pequeno era o gatinho, agora é apenas gato. Porém, ao contrário dele, todos os gatos da vizinhança têm um nome. O gato do sapateiro é o Leão, o da livraria chama-se Mestre e os dois gatos da padaria são a Côdea e o Miolo. Alguns até têm dois nomes! Só ele é que não tem nenhum! E é triste não ter um nome, ninguém que o chame nem lhe dê colo. É triste não ter uma casa", pode ler-se na sinopse da obra.

Saiba mais aqui. Na feira, esta obra pode ser encontrada no pavilhão da Alma dos Livros.

Um evento na feira:

O pavilhão da Bertrand Editora recebe, às 14h30 deste sábado, 14 de junho, a Festa da Criança Betrand Kids, uma celebração para os mais pequenos com insuflável, jogos tradicionais, pinturas faciais, recriações de histórias dos livros e muita diversão no relvado poente (lado esquerdo a subir) do Parque Eduardo VII.

Uma entrevista:

Nuno Caravela é um escritor habituado a ver os seus livros infantis nos tops de vendas. A sua série de histórias "O Bando das Cavernas" cativa os mais novos, num universo narrativo que se passa na pré-história mas onde cabe tudo, de idas ao espaço a encontros com personagens famosas. Apesar do sucesso, o autor sublinha que o que lhe importa é fomentar a leitura entre as crianças, rejeitando o rótulo de "artista" e querendo colocar a sua escrita ao serviço dos leitores.

O SAPO24 publicou uma entrevista com o autor, que pode ler aqui. Na feira, as obras de Nuno Caravela são encontradas no pavilhão da Penguin Random House.