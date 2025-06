Um livro:

"Espiões" é a história da guerra secreta que a Rússia e o Ocidente têm vindo a travar há mais de um século. A espionagem, a sabotagem e a subversão foram os meios utilizados pelo Kremlin para equilibrar a desigualdade de recursos entre o Leste e o Ocidente antes, durante e depois da Guerra Fria. A ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA não foi nada de novo. Foi apenas mais do mesmo, novos meios para fins antigos.

Um evento na feira:

Esta quinta-feira, 12 de junho, o pavilhão das Edições Colibri recebe, às 18h00, o autor Domingos Lopes para autografar o seu livro "Ucrânia e Rússia - A Violência sem Tréguas. Razões de um Conflito".

Uma entrevista:

“À conquista da paz” cobre três séculos da História da Europa baseado em cinco acordos de paz que se seguiram a conflitos à escala continental. A autora, Stella Ghervas, conversou com o SAPO24 para perspetivar o futuro do continente a partir do seu passado.

