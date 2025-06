A Comissão Europeia anunciou hoje uma nova parcela de assistência macrofinanceira à Ucrânia, no valor de mil milhões de euros, com as doações ao país, desde a invasão russa, a ascenderem a quase 150 mil milhões.

“A Comissão Europeia desembolsou hoje a quinta parcela do seu empréstimo excecional de assistência macrofinanceira à Ucrânia, no valor de mil milhões de euros, reforçando ainda mais o papel da UE como o maior doador da Ucrânia desde o início da guerra de agressão da Rússia, com um apoio global que se aproxima dos 150 mil milhões de euros”, indicou a instituição, em comunicado. Estes mil milhões de euros agora mobilizados fazem parte de um ‘bolo’ de 18,1 mil milhões de euros, que representa a contribuição da UE para a iniciativa de empréstimos liderada pelo G7 que, no conjunto, visa conceder cerca de 45 mil milhões de euros de apoio financeiro à Ucrânia. Estes empréstimos deverão ser reembolsados utilizando as receitas provenientes dos bens imobilizados do Estado russo detidos na UE. Estes ativos congelados, que incluem reservas do banco central russo e outros ativos financeiros, totalizam cerca de 200 mil milhões de euros, sendo que a maioria encontra-se depositada em instituições financeiras europeias, sobretudo na Bélgica. Com este último pagamento agora realizado, o total de empréstimos concedidos pela Comissão Europeia à Ucrânia ao abrigo desta assistência macrofinanceira atinge sete mil milhões de euros desde o início de 2025. Desde o início da invasão russa em 2022, a União Europeia tem prestado um apoio significativo à Ucrânia, tanto ao nível humanitário como económico e militar. Este apoio visa reforçar a resiliência ucraniana face à agressão e apoiar a sua integração progressiva nas estruturas europeias. Paralelamente, o G7 anunciou recentemente um empréstimo substancial à Ucrânia, no valor de cerca de 50 mil milhões de dólares (mais de 45 mil milhões de euros). Esta medida representa um compromisso sólido das principais economias mundiais para com a recuperação e estabilidade da Ucrânia a longo prazo, reforçando a solidariedade internacional contra a violação da soberania territorial.