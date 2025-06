O Irão, de acordo com a Reuters, alertou os EUA, o Reino Unido e a França de que as suas bases e navios na região serão alvos caso ajudem a impedir os ataques de Teerão contra Israel.

Os meios de comunicação social estatais iranianos noticiaram esta informação, este sábado, numa altura em que as tensões entre Israel e o Irão continuam a aumentar.

Na sexta-feira, recorde-se, as autoridades norte-americanas disseram que os militares do país ajudaram a abater mísseis iranianos que se dirigiam para Israel.

Por sua vez, o governo do Reino Unido já afirmou que o Reino Unido não prestou apoio militar ao ataque israelita ao Irão nem ajudou a abater drones iranianos.

O primeiro-ministro Keir Starmer falou com Benjamin Netanyahu na tarde de sexta-feira, durante o qual, segundo um comunicado oficial, enfatizou que "Israel tem o direito à autodefesa", mas também que o conflito precisava de uma solução diplomática.

Um porta-voz disse que Starmer "expôs as graves preocupações do Reino Unido com o programa nuclear iraniano", mas também "reiterou a necessidade de desescalada" em prol da estabilidade regional após o ataque aéreo e com drones de Israel às instalações nucleares, à defesa aérea e à liderança militar do Irão.

Anteriormente, o porta-voz do primeiro-ministro afirmou: "O Reino Unido não participou nos ataques de Israel durante a noite", e indicou que a RAF também não participou em nenhuma ação militar para derrubar drones iranianos que atacavam Israel num contra-ataque lançado por Teerão de manhã.