"Como parte da redução da capacidade inimiga na produção de explosivos e munições, as Forças de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas da Ucrânia e outras Forças de Defesa atacaram importantes instalações do complexo militar-industrial do atacante russo", revelaram em comunicado divulgado hoje de manhã.

Em particular, a fábrica da Sociedade Anónima NKK foi atacada em Novokuybyshevsk, na região de Samara, na Federação Russa, provocando explosões e um incêndio.

A fábrica é líder na produção de componentes para explosivos utilizados pelo exército russo.

A central de catalisadores de Novokuybyshevsk produz catalisadores que são cruciais para a operação das refinarias de petróleo da Rússia e para a produção de combustível de aviação, gasóleo utilizado por veículos blindados de combate e combustível de foguete, escreveu o coronel Andriy Kovalenko, do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, na plataforma Telegram.

A central de Nevinnomyssk, na região de Stavropol, na Federação Russa, um importante produtor de componentes básicos para explosivos, munições e combustível para ‘rockets’, também foi atacada, segundo o exército ucraniano.

Embora tenham sido relatadas uma série de explosões e um incêndio na área, o impacto do ataque está a ser esclarecido.

Kovalenko indicou que a central é "um elemento crítico do complexo militar-industrial russo" e produz anualmente até um milhão de toneladas de amoníaco e mais de um milhão de toneladas de nitrato de amónio, componentes essenciais para explosivos e projéteis de artilharia.

A melamina, o ácido acético, o metanol e o nitrato de potássio, frequentemente utilizados na produção de granadas e minas terrestres, também são ali sintetizados, escreveu a autoridade ucraniana.

As autoridades de ambas as regiões russas confirmaram os ataques com drones, mas não divulgaram o seu impacto.

Sessenta e seis drones ucranianos foram intercetados em território russo, de acordo com o Ministério da Defesa russo, incluindo oito na região de Stavropol e um na região de Samara.