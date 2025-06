Os ‘encarnados’ tinham ficado a um triunfo do quarto título consecutivo e 31.º da sua história, ao vencerem em casa por 95-94, no primeiro jogo, e 89-81, no segundo, tendo hoje o FC Porto levado a decisão para, pelo menos, um quarto encontro.

Os ‘dragões’ destacaram-se logo no primeiro parcial, por 21-6, e chegaram ao intervalo a vencer, por 40-25, voltando, no domingo, a partir das 18:00, a serem anfitriões do rival Benfica.

Os ‘encarnados’ arrebatam o cetro em caso de vitória, no domingo, enquanto um triunfo dos ‘azuis e brancos’ remete a decisão para um quinto e último jogo, na quarta-feira, novamente no Pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa.