Num encontro equilibrado, os ‘dragões’, que perseguiam o seu 10.º troféu na prova, atingiram o intervalo a vencer por duas bolas (15-13), mas os ‘leões’, que se apresentaram motivados com a recente conquista do bicampeonato, deram a volta na etapa complementar, assegurando a segunda conquista consecutiva e terceira nas últimas quatro edições da prova.

Com mais este triunfo, os ‘verde e brancos’, que juntaram a Taça ao campeonato e à Supertaça, lideram o palmarés com 19 títulos, sendo secundados pelo ABC de Braga, com 12, enquanto o FC Porto é terceiro, com nove.