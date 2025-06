A Guarda Revolucionária do Irão confirmou em comunicado o lançamento da “Operação Promessa Verdadeira III” em resposta ao “Leão em Ascensão”, as manobras militares lançadas durante a noite por Israel contra instalações nucleares iranianas e a liderança militar da República Islâmica.

Especificamente, a força indicou que realizou uma “resposta enérgica e precisa” contra “dezenas de alvos, centros militares e bases aéreas israelitas”, de acordo com agências de notícias iranianas.

O Exército israelita recomendou que a população permanecesse em “áreas protegidas até novo aviso” perante o contra-ataque iraniano, embora tenha posteriormente retirado a recomendação após considerar que os lançamentos iranianos haviam parado. Inúmeras explosões foram relatadas na capital, Telavive, e em Jerusalém.

Os lançamentos de foguetes interromperam uma conferência de imprensa do porta-voz do Exército israelita, Effie Defrin, que relatou que as forças conseguiram matar pelo menos seis comandantes militares iranianos de alto escalão e nove cientistas.

O porta-voz árabe do Exército israelita, Avichai Adrai, explicou que o Irão disparou cerca de 100 foguetes em duas salvas contra o território israelita.

“A maioria desses foguetes foi intercetada ou errou o alvo. Um número limitado de edifícios foi danificado, alguns por estilhaços das intercetações”, afirmou.

O serviço nacional de ambulâncias de Israel, Magen David Adom (MDA), informou que tratou cinco pessoas feridas no Bloco Dan, incluindo uma em estado grave, bem como outras quatro em estado ligeiro devido a estilhaços, que foram transportadas para os hospitais Ichilov e Sheba em Tel Hashomer. Além disso, mais quatro pessoas foram tratadas por ataques de pânico.

Anteriormente, o exército israelita realizou uma nova onda de ataques contra território iraniano que afetou inúmeras infraestruturas críticas, incluindo a central de enriquecimento de urânio de Fordo, localizada na província de Qom.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) também confirmaram a realização de ataques contra uma instalação nuclear iraniana na cidade central de Isfahan, bem como contra bases militares nas cidades de Hamadan e Tabriz. Esta última, segundo a autoridade militar, foi destruída pelos bombardeamentos.

“As FDI atacaram e destruíram dezenas de alvos pertencentes ao sistema de defesa aérea, veículos aéreos não tripulados e lançadores de mísseis terra-terra do regime iraniano”, disseram os militares, numa mensagem publicada na plataforma X.

As FDI, acrescentaram, “estão preparadas para continuar a atuar conforme necessário”.

“O Estado de Israel tem o dever de proteger os seus cidadãos e continuará a fazê-lo enquanto for necessário”, concluiu o exército.

A imprensa iraniana noticiou explosões em Khavar Shahr, sul de Teerão, bem como em Pakdasht, na província de Teerão, e nas cidades de Mohammadshahr e Karaj, na província de Elburz, bem como na cidade de Kermanshah (oeste). As defesas aéreas iranianas também estiveram ativas na capital.