O avião estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido, informou a Air India citada pela agência Reuters. Fontes policiais informam ainda que a aeronave caiu numa área civil perto do aeroporto.

Segundo a emissora India TV, haveria 242 passageiros a bordo da aeronave. Trata-se de um Boeing 787 Dreamliner que teria capacidade para cerca de 300 pessoas.

Havia 169 cidadãos indianos a bordo, 53 cidadãos britânicos, 7 portugueses e 1 canadiano, confirmou uma fonte à Reuters.

A informação é também avançada pela companhia aérea, que na rede social X (antigo Twitter), deu conta do número de pessoas que seguiam a bordo, assim como das suas nacionalidades.

A companhia aérea confirmou também o número de ocupantes do avião, 242. A bordo seguiam 230 passageiros, dois pilotos e dez tripulantes.

"Neste momento, estamos a apurar os detalhes e compartilharemos mais atualizações", disse a Air India na rede social X.

O acidente ocorreu durante a descolagem da aeronave, segundo informações dos canais de televisão. Imagens mostraram destroços em chamas, com fumo preto a subir em direção ao céu perto do aeroporto. A Sky News informa que chegou a atingir uma altura de quase 200 metros.

De acordo com o controlo de tráfego aéreo do aeroporto de Ahmedabad, a aeronave descolou às 13h39 (9h09 hora de Lisboa) da pista 23. O avião emitiu um aviso "Mayday", sinalizando uma emergência, mas depois disso não houve resposta da aeronave.

O Flightradar24 também informa que recebeu o último sinal da aeronave segundos após a descolagem.

Entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou, esta quinta-feira, acerca da queda do avião na Índia. "Parece que haverá sete portugueses no avião que caiu. Vamos ver. Ainda não há informação", afirmou.

Já o Secretário de Estado das Comunidades, Emídio Sousa, também não confirmando a informação de que havia sete portugueses a bordo. "Ainda não temos a certeza. Parece que existem alguns sobreviventes. Destes sete cidadãos, serão cidadãos com dupla nacionalidade", explicou.

Em Lisboa, o governante foi reforçou que "aparentemente, são pessoas de nacionalidade indiana que adquiriram a dupla nacionalidade."

Recorde-se que o último acidente aéreo fatal na Índia envolveu a Air India Express, a divisão de baixo custo da companhia aérea.

Na altura, o Boeing-737 da companhia aérea ultrapassou uma pista no Aeroporto Internacional de Kozhikode, no sul da Índia, em 2020. O avião derrapou para fora da pista, mergulhou num vale e caiu de nariz no chão. 21 pessoas morreram naquele acidente.