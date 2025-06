A diocese refere apenas que “faleceu o padre José Martins Júnior (1938-2025)”, sem adiantar mais pormenores, e apresenta uma foto do histórico pároco da Ribeira Seca, situada no concelho de Machico, na zona leste da ilha da Madeira.

Nascido em 16 de novembro de 1938 e ordenado padre em 15 agosto 1962, Martins Júnior foi suspenso “a divinis” em julho de 1977 pelo então bispo do Funchal Francisco Santana, mas nunca deixou de prestar serviço religioso naquela paróquia, para a qual fora designado em 1969.

O sacerdote dedicou-se desde cedo à política e entrou em rota de colisão com as autoridades eclesiásticas, mas continuou a ter o apoio da população local e realizava os serviços religiosos, batismos e casamentos.

Em junho de 2019, o atual bispo da diocese do Funchal, Nuno Brás, anunciou a revogação da suspensão, uma medida com grande impacto mediático ao nível regional, e nomeou Martins Júnior administrador paroquial da Ribeira Seca, situação que se manteve até à tomada de posse do novo pároco, o cónego Manuel Ramos, em fevereiro de 2023.

“Era um caso muito particular”, disse na altura Nuno Brás, sublinhando que a revogação da suspensão era uma medida “exigida quase por toda a gente” e que “foi até relativamente fácil tomar essa decisão”.

Martins Júnior fora suspenso por se ter recusado a entregar a chave da igreja da Ribeira Seca ao bispo Francisco Santana e participou ativamente na vida pública e política regional como presidente da Câmara Municipal de Machico pela UDP (1989) e pelo PS (1993) e como deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, tendo sido eleito quatro vezes nas listas da UDP e três nas do PS.

Antes de celebrar a sua última missa, em 5 de fevereiro de 2023, o sacerdote declarou à imprensa regional que, durante o seu percurso, serviu o povo de Deus e não a Igreja Católica.