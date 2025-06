De acordo com o relatório da força ucraniana, a Rússia lançou contra a Ucrânia 183 drones de longo alcance, incluindo ‘Shaheds’ de design iraniano, bem como dois mísseis ‘Kinzhal’, um míssil ‘Iskander-M/KN-23’ e oito mísseis de cruzeiro a partir de 10 locais diferentes em território russo.

Pelo menos 111 drones de longo alcance foram abatidos, enquanto outros 48 não atingiram os seus alvos, nomeadamente devido aos sistemas de defesa radioeletrónica da Ucrânia.

As defesas aéreas e a aviação ucranianas também abateram os dois mísseis ‘Kinzhal’, bem como três mísseis de cruzeiro ‘Iskander-K’ e três mísseis de cruzeiro ‘Kalibr’.

No entanto, a Rússia conseguiu atacar vários pontos de Kremenchuk, apesar de não haver relatos de vítimas.

Registaram-se incêndios como resultado de impactos diretos e da queda de fragmentos de drones ou mísseis intercetados, segundo informações da administração regional de Poltava.

A infraestrutura energética e agrícola foi afetada. Uma casa, um carro e uma linha elétrica também foram danificados, revelou a administração regional no Telegram, que também indicou que não foram registadas vítimas.

“Este foi o ataque aéreo mais massivo sobre a cidade de todos os tempos”, sublinhou o presidente da câmara local, Vitalii Maletskyi, que explicou que o ataque com dezenas de drones foi seguido por mísseis russos.

A ofensiva reflete o padrão variável dos ataques aéreos russos, que se concentram cada vez mais em atingir cidades individuais com uma grande quantidade de drones e mísseis, em vez de o fazer sobre muitas cidades ao mesmo tempo.

“Os russos responderão por cada ‘Shahed’, por cada explosão, por cada casa destruída, por cada vida perdida”, escreveu na rede social Facebook Artem Marchenko, diretor de uma fundação de caridade de Kremenchuk, durante o ataque, salientando que esta tática não conseguirá quebrar a resistência dos ucranianos.

A Rússia também continuou a atacar outras regiões da Ucrânia, em particular as mais próximas da linha da frente e da fronteira entre os países, com artilharia, aviação e drones.

De acordo com as autoridades locais, um civil morreu e dois ficaram feridos pelos ataques russos na região de Kherson, enquanto dois ficaram feridos na região de Donetsk, em Pokrovsk e Mirnograd.

Na linha da frente, a Rússia lançou 203 ataques de infantaria nas últimas 24 horas, incluindo 58 perto da cidade de Pokrovsk.

De acordo com o Estado-Maior do Exército ucraniano, as forças atacantes sofreram 1.170 baixas, entre feridos e mortos, bem como a perda de 33 sistemas de artilharia e seis veículos blindados de combate.