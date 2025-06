Teresa Bonvalot é bicampeã nacional de surf ao vencer o Allianz Ribeira Pro, quarta e penúltima etapa da Liga MEO Surf, que decorreu na Ilha de São Miguel, Açores.

A surfista que veste as cores do Sporting, 25 anos, soma o sexto título nacional, título alcançado de forma antecipada na etapa açoriana da 1.ª divisão do surf, no areal de Santa Bárbara, tal como já tinha sucedido em 2022 e 20224. \

A surfista olímpica, Tóquio2020 e Paris2024, campeã europeia júnior WSL (2016 e 2017) e campeã europeia do WQS (2022), sagrou-se bicampeã nacional pela segunda vez na carreira, exatamente 10 anos depois da estreia na dupla conquista.

Estreante em 2013 (7.ª classificada) no circuito que atribui os títulos de campeões do surf português, Teresa Bonvalot foi campeã nacional pela primeira vez aos 14 anos, há precisamente 11 anos, em 2014.

Terminou ainda no topo do ranking nacional em 2015, 2020, 2022 e 2024. Foi vice-campeã em 2019, atrás de Yolanda Hopkins. Francisca Veselko subiu ao topo em 2023 e 2021. Carol Henrique foi bicampeã em 2016 e 2017, tal como Maria Abecasis (2012 e 2011). Camila Kemp (2018) e Carina Duarte (2013) completaram a tabela.

Vencedora de três etapas, Porto, Ericeira e Açores (2.º lugar na Figueira da Foz) esta temporada, Teresinha alcança ainda a 30.ª vitória em 15 edições do circuito nacional de surf. Apenas Patrícia Lopes, antiga 16.º da hierarquia mundial, 11 títulos e 39 vitórias em etapas, soma mais vitórias no circuito que apura os campeões nacionais.

Na final, somou um score combinado de 12,10 pontos, em 20 possíveis e superiorizou-se a Maria Salgado (9 pontos). Salgado (Sealand) era a única surfista que podia empurrar a coroação de Teresa Bonvalot para a última etapa, em Peniche.

Além da conquista do título nacional e de se sagrar hexacampeã, Bonvalot carimbou igualmente a vitória na Allianz Triple Crown (11.ª edição).

Foi a sétima vez (2013, 2015, 2019, 2020, 2022, 2024 e 2025) que Teresinha Bonvalot conquista o sub-troféu que premeia os melhores surfistas no conjunto de três etapas – Figueira da Foz, Ericeira e Ribeira Grande.

A vitória garante à surfista de Cascais o wildcard para o Quiksilver Fest, em Hossegor, França, um dos mais importantes eventos especiais da modalidade.

Focada na luta pelo acesso à elite mundial de surf, objetivo principal que persegue, com as contas título nacional feminino fechadas, Bonvalot, 3.ª do ranking Challenger Series, concentra-se agora na segunda etapa do circuito que garante vagas para o Championship Tour, a disputar em Ballito Pro, África do Sul, 30 de junho a 6 de julho. Francisca Veselko é líder do circuito secundário da WSL.