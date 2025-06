“Chegados a Alvalade em 2012/13, Nuno Dias e Paulo Luís são os artífices de uma era que fez do futsal uma das mais ganhadoras e tituladas modalidades do clube, como comprovam as duas Ligas dos Campeões, os nove campeonatos nacionais, as sete Taças de Portugal, as sete Supertaças e as seis Taças da Liga conquistadas até ao momento”, destacou o clube.

Em comunicado, os ‘verdes e brancos’ dão conta da renovação de contrato com Nuno Dias, de 52 anos, e do adjunto Paulo Luís, de 51, nas vésperas de iniciarem a disputa da 15.ª final seguida da Liga, a 12.ª sob o comando da dupla, frente ao Benfica.

“Estar tanto tempo num clube é sinal de que estamos a fazer bem as coisas. Gostamos de cá estar e o Sporting gosta de nós aqui. O prolongar deste contrato provavelmente vai originar mais um recorde de longevidade e tem sido um privilégio. Quando cheguei, as minhas filhas nem um ano tinham e quando terminar este contrato, se não o voltar a prolongar, elas já vão ser maiores de idade”, afirmou Nuno Dias, em declarações reproduzidas pelo clube

O treinador, que antes de suceder a Orlando Duarte nos ‘leões’ tinha comandado o Instituto D. João V e sido adjunto de Paulo Tavares no CSKA Moscovo, assumiu-se “feliz, orgulhoso e um privilegiado por poder continuar”.

Depois de ter conquistado esta época a Taça da Liga e a Taça de Portugal, os ‘leões’ iniciam no domingo a disputa da Liga, em busca do 20.º título de campeão e um inédito ‘penta’, que corresponderia ao 30.º troféu desta equipa técnica.

“O Sporting já nos deu muito e a gratidão que tenho pelo clube é muito grande, mas acho que também há uma resposta da nossa parte nesse sentido. Trabalhamos nos limites e a ambição e a vontade de ganhar continuam a mesma desde o dia 01 de julho de 2012”, rematou Nuno Dias.