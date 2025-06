De acordo com o Comando Sub-Regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta foi dado pelas 7h07 e a explosão ocorreu numa moradia unifamiliar na União das freguesias de Igreja Nova e Cheleiros, no concelho de Mafra, provocando dois feridos, que foram assistidos no local, sem necessidade de transporte para o hospital

Pelas 8h00 estavam no local 17 elementos da GNR e bombeiros, apoiados por seis viaturas.

A proteção civil disse que a casa ficou sem condições de habitabilidade, mas não tinha ainda informação sobre o número de pessoas que moravam no local.