No total, as autoridades de Kiev contabilizaram 85 ‘drones’ do tipo Shahed e veículos aéreos não tripulados num ataque à cidade de Kharkiv, no nordeste do país, e outras zonas, informou a Força Aérea Ucraniana.

Sistemas de defesa aérea intercetaram 40 ‘drones’, e outros nove foram perdidos pelo radar ou bloqueados.

Uma das áreas mais atingidas terá sido Kharkiv, onde 17 ‘drones’ de ataque atingiram dois bairros residenciais, de acordo com o autarca Ihor Terekhov.

“Esses são locais comuns de vida pacífica, aqueles que nunca deveriam ser alvos”, escreveu Terekhov, de acordo com o chefe regional, Oleh Syniehubov no Telegram, adiantando que há pelo menos 60 feridos, incluindo nove crianças com idades entre 02 e 15 anos.

Equipas de emergência, funcionários municipais e voluntários trabalharam durante a noite para extinguir incêndios, resgatar moradores de casas em chamas e restaurar o serviço de gás, eletricidade e água.

Os ataques também causaram destruição generalizada nos distritos de Slobidskyi e Osnovianskyi, atingindo prédios de apartamentos, residências particulares, parques infantis, áreas industriais e transportes público.

Imagens do local publicadas pelo Serviço de Emergência da Ucrânia no Telegram mostraram apartamentos em chamas, janelas partidas e bombeiros a combater incêndios.

Kharkiv tem sido alvo frequente nos últimos meses, com a Rússia a lançar intensos ataques com ‘drones’ e mísseis contra infraestruturas civis.

“Estamos firmes. Ajudamo-nos uns aos outros. E vamos resistir”, disse Terekhov acrescentando: “Kharkiv é a Ucrânia. Não pode ser destruída”.