O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou este domingo que o Irão vai pagar um "preço muito elevado" pelas mortes de civis israelitas, depois dos ataques que mataram dez pessoas em Telavive

Num discurso no local de um ataque com míssil a um edifício residencial em Bat Yam, Netanyahu classificou o ataque como um "assassinato premeditado de civis, mulheres e crianças" e afirmou que o Irão representa uma "ameaça existencial" para Israel.

Acrescenta que "manifesta pesar" pelas vítimas e que "os nossos corações estão com as famílias", ao mesmo tempo que pede à população que siga as instruções de segurança das autoridades.

"Quem as ouviu e cumpriu, e se encontrava numa zona protegida, salvou-se. Quem não o fez, infelizmente, ficou ferido", disse o governante.

O primeiro-ministro estava acompanhado pelos ministros da Defesa, Israel Katz, e da Energia e pelos comissários da Polícia, Bombeiros e Resgate, além das autoridades locais de Bat Yam.

O Presidente israelita, Isaac Herzog, também esteve presente no local e reiterou que o objetivo de Israel com esta ofensiva aérea sem precedentes contra o Irão é "mudar a realidade no Médio Oriente".

Herzog acusou a República Islâmica de armar outros inimigos regionais e de desenvolver a sua capacidade nuclear, "a mais perigosa para a humanidade".

No entanto, de acordo com o meio de comunicação norte-americano Axios, Israel não dispõe das bombas "anti-bunker" ou dos grandes bombardeiros necessários para destruir a central de enriquecimento de urânio iraniana Fordo, construída numa montanha a grande profundidade, pelo que está a pedir aos Estados Unidos que se envolvam na ofensiva.

Esta mesma mensagem foi partilhada por Netanyahu, que se questionou, de forma hiperbólica, o que poderia acontecer se o Irão conseguisse não um, mas 20.000 mísseis nucleares.

"Uma ameaça existencial para Israel. É por isso que embarcamos numa guerra de salvação contra uma dupla ameaça de aniquilação, e estamos a fazê-lo com vigor, com os nossos soldados, os nossos pilotos nos céus do Irão", acrescentou.

A guerra entre Israel e o Irão, desencadeada na madrugada de 13 de junho por bombardeamentos israelitas que visaram instalações militares e nucleares iranianas, causou já mais de 100 mortos e 800 feridos no Irão, entre lideranças militares, cientistas e civis.

Os ataques israelitas, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e atingiram as centrais de enriquecimento de urânio de Fordo e Natanz (centro), o aeroporto de Mehrabad e várias bases militares.

O Irão retaliou com centenas de mísseis direcionados às cidades de Telavive e Jerusalém, que fizeram pelo menos 13 mortos e 150 feridos.