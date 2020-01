O médio alemão do Benfica, Julian Weigl, lançou o desafio a um adepto para correr nu, depois de este ter escrito que o faria se o jogador de 24 anos fosse reforço dos encarnados.

"Se o Weigl for para o Benfica corro um quilómetro nu na rua", escreveu Duarte Mendes, através da rede social Twitter, a 17 de dezembro.

A transferência aconteceu e, esta segunda-feira, Weigl respondeu ao adepto, na mesma rede, desafiando-o: "Vai!"

E o jovem foi mesmo, como comprova uma fotografia (e um vídeo) partilhada na sua conta.

Julian Weigl, que assinou por cinco anos com os encarnados, chegou ao Borússia Dortmund em 2015, oriundo do Munique 1860. Na sua passagem pelo clube do vale do Ruhr, venceu uma Taça da Alemanha e uma Supertaça alemã.

O atleta começou o seu percurso nas seleções germânicas nos sub-19, tendo passado pelos sub-20 e sub-21 até se estrear pela formação principal em 2016.

Mas história desta aposta não se fica por aqui. A Betclic Portugal, site de apostas desportivas, tinha prometido que daria 500 euros de bónus na plataforma caso a corrida acontecesse. E também cumpriu.