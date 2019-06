O acidente ocorreu ao quilómetro 11,5 da A12, no sentido Setúbal-Pinhal Novo.

Os dois ocupantes da avioneta ficaram com ferimentos ligeiros e as viaturas afetadas ficaram com danos, não havendo vítimas a registar.

As imagens estão as ser partilhadas das redes sociais.

No local encontram-se patrulhas da GNR, os bombeiros de Pinhal Novo e o INEM, confirmou fonte da Brigada de Trânsito da GNR.

Segundo o site da Proteção Civil, o alerta do acidente com a aeronave foi dado às 15:26 e no local encontram-se 20 operacionais e sete viaturas.

Entretanto, fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) disse à Lusa que foi notificado para uma ocorrência de uma aeronave ligeira que embateu em duas viaturas, na A12, acrescentando que vai deslocar uma equipa de investigadores para o local.