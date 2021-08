Segundo a agência France-Press, foi hoje ouvida nova explosão em Cabul, informação também confirmada por um correspondente da BBC para o Afeganistão junto do ministério da Saúde afegão.

De acordo com as informações apuradas pela Reuters junto de algumas testemunhas, a explosão terá sido causada por um míssil que atingiu um edifício.

A confirmar-se, esta explosão ocorre três dias depois de um atentado no aeroporto de Cabul, reivindicado pelo Estado Islâmico de Khorasan (ISKP, na sigla em inglês) e que matou mais de 100 pessoas, entre as quais 13 soldados norte-americanos.

No rescaldo deste ataque, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que planeia retirar as suas tropas do país em 31 de agosto, alertou ontem à noite que um novo ataque iminente era "muito provável" entre as próximas 24 a 36 horas.

“A situação no local continua extremamente perigosa e a ameaça de um ataque terrorista no aeroporto é muito grande”, escreveu Joe Biden num comunicado depois de se reunir com seus conselheiros militares e de segurança.