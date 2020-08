Alexei Navalny, hospitalizado em coma em Berlim, apresenta “indícios de envenenamento”, divulgou hoje o hospital na capital alemã que está a acompanhar o opositor russo.

De acordo com o hospital, o estado de saúde de Alexei Navalny, que ainda permanece em coma, é "sério" mas não corre risco de vida.

Num comunicado, o Hospital Charité precisou que a equipa médica que está a acompanhar Navalny detetou a presença de “inibidores da colinesterase” (que podem estar associados, por exemplo, a inseticidas) no sistema do opositor russo.

“O desfecho da doença ainda é incerto" e as sequelas a longo prazo, "principalmente no domínio do sistema nervoso, ainda não podem ser descartadas nesta fase", acrescentou a unidade hospitalar, após a realização de vários testes ao opositor russo.

Principal opositor de Vladimir Putin, conhecido pelas investigações anticorrupção a membros da elite russa, Alexei Navalny, 44 anos, sentiu-se mal na quinta-feira durante um voo de regresso de Tomsk, na Sibéria, para Moscovo.

Alexei Navalny chegou no sábado ao aeroporto Tegel, em Berlim, vindo de Omsk (Sibéria), a bordo de um avião com pessoal médico para ser tratado no hospital universitário La Charité.

Os médicos russos inicialmente negaram a autorização para Navalny ser transferido para a Alemanha, considerando que o opositor não estava em condições para isso, mas depois cederam e permitiram inclusivamente que o ativista fosse examinado por médicos alemães.