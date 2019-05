"São postos de trabalho que derivam diretamente de uma aposta que fizemos de deslocalizar de centros urbanos no continente, trazer para a região postos de trabalho na área do atendimento", disse, durante uma visita às instalações do ‘call center’ (centro de atendimento telefónico) da empresa no Funchal.

Alexandre Fonseca sublinhou que os indicadores de desempenho no arquipélago "melhoraram significativamente" e a Altice está agora a prestar um "melhor serviço" à população.

"Aqui conseguimos criar emprego estável, conseguimos manter as pessoas a trabalhar connosco durante vários anos, enquanto noutras regiões do país a rotatividade dos recursos humanos é grande", disse.

O presidente da Altice Portugal anunciou, por outro lado, que os investimentos ao nível da cobertura de fibra ótica na região autónoma vão prosseguir, devendo abranger 80% das habitações no final deste ano.

Alexandre Fonseca salientou também que 46 túneis da rede viária da Madeira, de um total superior a 160, já têm cobertura de rede móvel da MEO.

O chefe do executivo regional, Miguel Albuquerque, acompanhou a visita do presidente da Altice e destacou que todos os compromissos assumidos pela empresa em relação à Madeira "estão a ser cumpridos", vincando a abertura em breve de um centro de pesquisa e tecnologia na vila da Ribeira Brava, zona oeste da ilha.

(O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, detido pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., propriedade da Altice Portugal)