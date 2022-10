O presidente executivo (CEO) da Galp, Andy Brown, comunicou ao Conselho de Administração que vai terminar o seu mandato em 31 de dezembro, anunciou hoje a empresa, numa nota publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Na nota, a Galp adiantou que conta anunciar a nova liderança executiva antes do final do ano.

Andy Brown destacou, citado na nota, que aceitou “com grande honra o convite para completar o mandato 2019-2022 com o objetivo de preparar a companhia para um futuro de sucesso em tempos de grandes desafios para o setor”. “Durante o meu tempo como CEO, dediquei-me a cumprir o nosso propósito – ‘Vamos Regenerar o Futuro Juntos’ – transformando a Galp numa empresa mais aberta, dinâmica e rentável, adaptando-se às energias mais limpas do futuro. Um caminho só possível com o extraordinário trabalho realizado pelas pessoas talentosas da Galp e o apoio do Conselho de Administração", sublinhou Andy Brown, citado na nota. Por seu lado, a presidente do Conselho de Administração da Galp, Paula Amorim, também citada na nota, agradeceu o trabalho de Andy Brown pela sua “liderança, a coesão inspiradora e o excelente trabalho realizado na reestruturação da empresa para crescer e transformar o seu portfólio para liderar a transição energética, facilitando a execução futura da estratégia da Galp definida pelo Conselho de Administração”. Andy Brown substituiu, no ano passado, Carlos Gomes da Silva na liderança da Galp, depois da renúncia deste último. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram