"Tenho a certeza que Jack Dorsey [diretor-executivo do Twitter] consultou muitos advogados constitucionalistas", afirmou Anthony Scaramucci, na quinta-feira, durante uma sessão virtual sobre gestão eficiente de crises.

"Ele não foi atrás das teorias da conspiração, mas escolheu algo relacionado com a nossa democracia, o rigor do voto por correspondência e a ausência de fraude. Parece que foi muito seletivo e aplaudo-o por isso", disse.

Na terça-feira, a rede social Twitter assinalou pela primeira vez duas mensagens do Presidente dos Estados Unidos com um ‘link’ de "verificação de factos" no rodapé das mensagens em questão, por considerar "infundadas" e "potencialmente enganosas" as afirmações de Trump relacionadas com o voto por correspondência no país.

Este procedimento nunca tinha sido aplicado ao chefe de Estado norte-americano, que conta mais de 80 milhões de seguidores no Twitter.

O empresário, que foi diretor de comunicação de Donald Trump durante 11 dias em 2017, defendeu que a liberdade de expressão garantida pela primeira emenda da Constituição coloca o Twitter numa situação delicada. "Eles têm de lhe dar uma plataforma", afirmou. "A questão é: são obrigados ou sentem a responsabilidade de fazer verificação de factos?".

A iniciativa da rede social levou Trump a assinar na quinta-feira uma ordem executiva com o intuito de "defender a liberdade de expressão de um dos maiores perigos que já enfrentou na história da América", descreveu o Presidente, no início da comunicação, a partir da Sala Oval.

O decreto assinado reclama uma nova regulamentação, para que as redes sociais que façam “censura” percam “proteção jurídica” em território norte-americano.

A ordem baseia-se numa lei de 1996, o "Communications Decency Act" (Lei da Decência nas Comunicações), que concede aos gigantes de Silicon Valley (Facebook, Twitter, YouTube, Google) proteção contra processos judiciais ligados aos conteúdos publicados por terceiros, desde que não os fiscalizem.

O documento assinado por Trump também defende que não deve ser concedida proteção aos operadores no caso de bloqueio "fraudulento" de mensagens publicadas nas redes sociais, incluindo quando a supressão for feita para lá das condições de serviço das empresas.