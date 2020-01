"Nós hoje dizemos, com muito orgulho, que, finalmente, temos a geração mais bem preparada de sempre, mas há outra história que é preciso começarmos a contar, é que nós estamos a preparar a geração que ainda vai ser melhor preparada do que a atual", afirmou o chefe do Governo.

Discursando em Fafe, no distrito de Braga, onde hoje inaugurou as obras de remodelação e ampliação de duas escolas, representando um investimento de cerca de 10 milhões de euros, António Costa reafirmou que a aposta na educação "vai ser absolutamente decisiva para o futuro, para a transformação da sociedade e para a transformação do tecido económico".

O primeiro-ministro recordou que "o país viveu uma crise profunda", durante a qual as obras nas escolas foram paradas ou nem sequer iniciadas".

"E, pior ainda", observou, "quando se programou o atual quadro do Portugal 2020 foi considerado que o investimento nas escolas não era prioritário".

"Do antigo QREN para o atual quadro do Portugal 2020, o investimento baixou de dois mil e duzentos milhões de euros para trezentos e cinquenta milhões", recordou, elogiando o ministro da Educação pelo trabalho que realizou, por ter ajudado a criar as condições para "recomeçar as obras que estavam paradas ou arrancar com obras que nem sequer tinham sido iniciadas". Para o trabalho realizado contribuíram, referiu ainda, duas reprogramações sucessivas dos quadros comunitários.