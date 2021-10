Para António Pires de Lima, as últimas horas de Francisco Rodrigues do Santo são "a maior desqualificação dos militantes do CDS". "No passado já divergi de outros presidentes do CD, mas sempre os respeitei e sempre votei neles, porque eram cumpridas as normas básicas de um partido", apontou em entrevista na SIC Notícias.

"O partido bateu no fundo", atirou, garantindo que "isto é o fim da linha". "A partir de amanhã deixarei de ser militante do CDS", adiantou. "Voto no CDS desde os meus 18 anos, mas aquilo que se passou nas últimas 24 horas tem consequências".

"Faço-o com enorme tristeza", disse. "Não tenho condições interiores de continuar a ser militante depois do que aconteceu", disse.

"Tenho o dever, perante mim próprio (...), para votar ou recomendar votar em quem eu quiser", disse. "Não estou em condições de recomendar o voto em Francisco Rodrigues dos Santos a quem eu quiser. Não tenho condições de ser militante do CDS se não tenho intenções de votar (...) se ele se candidatar às próximas legislativas", explicou.

O anúncio surge depois de a antiga deputada do CDS-PP Inês Teotónio Pereira e o ex-dirigente nacional centrista João Maria Condeixa anunciaram a sua desfiliação do partido, argumentando já não reconhecerem a formação política em que acreditaram e se filiaram há décadas. Horas antes, Adolfo Mesquita Nunes divulgou a sua desfiliação do partido.

O Conselho Nacional do CDS-PP aprovou hoje o adiamento, para depois das eleições legislativas, do congresso eletivo do partido, que deveria realizar-se a 27 e 28 de novembro, em Lamego.

O Conselho Nacional do CDS — órgão máximo do partido entre congressos — esteve reunido (por videoconferência e à ‘porta fechada’) desde cerca das 19:00 até perto das 04:00. Esta reunião extraordinária e marcada de urgência teve como ponto principal decidir sobre o adiamento da reunião magna dos centristas.

No seu discurso no encerramento, o presidente do partido considerou que “existe uma maioria expressiva, simpática, generosa, que entendeu a urgência do momento que o país atravessa” e que o CDS não deve estar concentrado em “guerra internas”, mas focado na preparação das eleições legislativas e em “afirmar-se como alternativa” de Governo.