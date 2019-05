“Conforme estava acordado aquando da assinatura do contrato coletivo de trabalho, celebrado entre a ANTRAM e a Fectrans [Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações], em setembro de 2018, as partes irão dar início a um novo processo negocial com vista à revisão de alguns aspetos contratuais”, indicou, em comunicado, a associação empresarial.

De acordo com a ANTRAM, seis meses após a aplicação do novo contrato coletivo de trabalho, “importa clarificar algumas matérias que têm sido alvo de apreciação no âmbito da comissão paritária, bem como ajustes estruturais”.

A primeira reunião terá lugar na sexta-feira, pelas 09:00, na sede da ANTRAM, em Lisboa.

Na segunda-feira, a ANTRAM esteve reunida, no Ministério das Infraestruturas, com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), sob a mediação do Governo, representado pelo advogado Guilherme Dray, para negociar uma proposta de contrato coletivo de trabalho.