A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) procedeu à “apreensão de 2.370 quilogramas de queijo que se encontravam prontos para ser comercializados como sendo DOP ‘Serra da Estrela’”, informou aquela entidade, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A apreensão foi efetuada, através da brigada especializada das indústrias da Unidade Regional do Centro da ASAE, no âmbito de uma “ação inspetiva a uma queijaria, no concelho de Seia, no âmbito das suas competências de fiscalização de segurança alimentar e económica”, adianta aquele organismo.

No âmbito da mesma operação, também foram apreendidos “500 quilogramas de queijo de ovelha curado”.

O queijo apreendido (classificado com DOP 'Serra da Estrela' e de ovelha curado), no total de 2.870 quilogramas, representa um valor estimado em 40.985 euros, refere a ASAE.