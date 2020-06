A Lusa tentou ouvir o vereador do PS, Manuel Pizarro, mas até ao momento sem sucesso.

Numa nota divulgada no dia 17 de junho, o município explicava a medida, criada pela autarquia como complemento ao passe Sub13, será, como até aqui, integralmente suportada pela câmara, num investimento aproximado de 1,2 milhão de euros, devendo entrar em vigor já a partir de setembro.

Para a autarquia, esta medida, sublinhava a nota divulgada, à data, evidencia o grau de compromisso com a sustentabilidade, "tratando-se de um investimento que potencia a competitividade do território, além de estar alinhado com as políticas de descarbonização" e constituir uma aposta nas novas gerações.

A proposta de alargamento da gratuitidade do passe para os jovens até aos 18 anos foi aprovada hoje, irá agora ser submetida a apreciação da Assembleia Municipal.