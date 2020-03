"O regulamento municipal para esterilização de canídeos e gatídeos está a aguardar publicação, mas irá colmatar apenas uma pequena parte do problema", admite Margarida Belém.

Os ataques por matilhas errantes têm sido mais denunciados na freguesia de Escariz, onde já foram atacadas dezenas de animais domésticos de pequeno porte, estando registada pelas autoridades policiais, só nas últimas duas semanas, uma morte e vários ferimentos de diferentes graus de gravidade.

Manuel Guedes é um dos agricultores afetados pela perda de animais que cria para consumo doméstico e diz à Lusa: "Uma ovelha foi comida, uma cabra ficou sem uma coxa e eu não sei onde é que isto vai parar. Cada vez são mais cães juntos e vão-se aproximando mais das casas. Com a fome que passam, um dia destes começam a atacar pessoas".

Numa das primeiras investidas a gado pequeno, a matilha entrou nos terrenos agrícolas por uma abertura na cerca de rede, mas entre§tanto os ataques vêm-se verificando sem que seja identificado o local de acesso às propriedades.

"A GNR ainda os tentou apanhar, mas eles fogem pelos campos e nunca mais ninguém os vê", observa Manuel Guedes.

Subsídios para ressarcimento de prejuízos também não há: "O médico veterinário diz que não há apoios nenhuns para me compensar dos animais que me matarem. Se um dia destes me matarem as ovelhas todas, o que é que eu faço?"