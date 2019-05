Álvaro Siza esteve na semana passada em Nova Iorque, para uma conversa pública sobre arquitetura a que assistiram mais de 200 pessoas, no Lincoln Center, em Manhattan, onde irá ser construída uma torre residencial de 120 metros de altura, que projetou.

Para Eduardo Souto de Moura, outro dos grandes nomes da arquitetura da chamada Escola do Porto, também premiado com o Pritzker e pela Bienal de Veneza de Arquitetura, com o Leão de Ouro, o conceito de felicidade passa igualmente pela vivência do bem-estar coletivo, mas também do próprio arquiteto.

"O autor tem de estar feliz para promover a felicidade dos outros", sustentou Souto de Moura, que, ao contrário de Siza, tenta imaginar que está a construir sempre para si próprio e não para os outros.

Para o arquiteto portuense, no entanto, "a arquitetura é um ato social, e há a questão da responsabilidade social, se o coletivo adere àquele objeto construído", pelo seu criador.

"Claro que ficamos mais felizes quando o coletivo adere à obra", disse, ressalvando, no entanto, que tudo começa pelo autor.

"Não tenho vergonha em dizer que tudo começa por nós, os autores", disse Souto de Moura, numa intervenção muitas vezes marcada pelo humor.

Quanto às obras que mais satisfação lhe deram criar, o Pritzker 2011 nomeou o Metro do Porto e o Estádio de Braga.

"O Metro do Porto dá-me muita satisfação porque melhorou a vida das pessoas, a sua acessibilidade; e ao Estádio de Braga - o projeto que mais gostei de fazer - o coletivo aderiu", revelou sobre a obra criada a tempo do Euro2004.

Na opinião do arquiteto, também autor, entre outros, da Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, o máximo que se pode atingir de felicidade em arquitetura é o Partenon, edifício classificado Património Mundial, localizado em Atenas, na Grécia.

"De grande beleza, inserido na acrópole, domina tudo em seu redor. É uma simbiose única", justificou.

Souto de Moura comentou ainda que os critérios do arquiteto - que procuram uma estética que marque a História da Arquitetura - muitas vezes nada têm a ver com o que os clientes pretendem.

"O arquiteto tende a criar uma arquitetura universal, com critérios estéticos que muitas vezes não alinham com as vontades dos clientes. Nestes casos, a felicidade do arquiteto deve ser enorme, a felicidade do cliente deve ser horrível", disse, provocando o riso numa audiência com algumas centenas de pessoas, e muitos jovens estudantes de arquitetura.