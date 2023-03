O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu no domingo, aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz em Lisboa.































Além das pessoas dentro da igreja, populares assistiram à porta à missa de corpo presente do empresário Rui Nabeiro na Igreja Matriz, a que se seguiu o cortejo fúnebre em direção ao Cemitério Municipal de Campo Maior. Estão centenas de pessoas no local. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram