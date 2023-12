Em comunicado enviado às redações, a autoridade destaca que a operação foi realizada em talhos, com o objetivo "de verificar o cumprimento dos requisitos específicos do sector, com especial destaque para o controlo de origem e rotulagem, as circunstâncias de conservação e exposição, e as condições higiénicas e sanitárias das instalações".

Como balanço da operação assinala-se a fiscalização de 100 operadores económicos, maioritariamente retalhistas, tendo sido instaurados 19 processos contraordenacionais, sublinham.

As principais infrações detetadas foram na distribuição, preparação e venda de carnes e os seus produtos com desrespeito das normas higiénicas e técnicas aplicáveis, a falta de mera comunicação prévia, incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, a falta de requisitos, e a falta, inexatidão ou deficiência na rotulagem.

Depois de detetadas estas infrações, procedeu-se à apreensão de cerca de 22 kg de carne de bovino e queijos e de um instrumento de pesagem (balança), tudo com um valor aproximado de 700 euros, destaca a autoridade.