“A ASAE tem que deixar de ser vista como aquela entidade do café da esquina e da feira, isto é, essa atuação teve o seu tempo e tem naturalmente ainda o seu momento, mas naturalmente que a preocupação” é a segurança alimentar e a parte económica, disse Pedro Portugal Gaspar na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, onde foi ouvido a pedido do PSD.

O inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica adiantou que a segurança alimentar é sempre a matéria que gera maior “preocupação de alarme social”, sendo, por isso, que a ASAE tem feito “uma intervenção a montante e não só no retalho” e merecido “vários momentos de intervenção operacional”.

Em relação à segurança alimentar, o inspetor defendeu que a “ASAE deve estar em toda a cadeia”, desde a produção, passando pela distribuição e transporte até ao retalho.

Pedro Portugal Gaspar sublinhou que “há de facto uma dinâmica adicional e outras realidades”, como é o caso do comércio ‘online’, estando a ASAE atenta a esta preocupação e com um “esforço operacional” nesse sentido.

Segundo o inspetor-geral da ASAE, cerca de 10% do esforço operacional da ASAE em 2017 foi feito no âmbito do comercio eletrónico,

“Há a economia digital e os consumidores optam cada vez mais por essa forma de transação. A ASAE tem estado a essa altura”, disse, dando como exemplos a contrafação e venda de bilhetes para jogos de futebol e espetáculos musicais feita através da internet.