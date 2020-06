“A APG/GNR repudia o comportamento de alguns manifestantes que exibiram cartazes que referiam ‘polícia bom é polícia morto’ e que, de forma absolutamente deplorável tentaram instrumentalizar uma ação de protesto com motivos válidos para incitar ao ódio contra as forças de segurança”, avança aquela associação, em comunicado.

Milhares de pessoas saíram no sábado às ruas de Lisboa, Porto e Coimbra contra o racismo e a violência policial, replicando protestos realizados noutros países na sequência da morte do afro-americano George Floyd, em maio, asfixiado por um polícia nos Estados Unidos.

A APG relembra que Portugal é “um país seguro à custa do profissionalismo das forças de segurança portuguesas e que é, entre outros aspetos, a proporcionalidade no uso da força que confere esse mesmo profissionalismo e excelência na sua atuação junto do cidadão”.

“Entendendo que a temática do racismo é pertinente e que assume mesmo um carácter fraturante nalgumas sociedades, em hipótese alguma pode servir para promover aquilo que diz combater, designadamente o ódio e a violência, neste caso contra as polícias”, sustenta a associação socioprofissional mais representativa da GNR.