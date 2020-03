A IATA está preocupada com o “impacto económico adverso” que poderá provocar a decisão anunciada quarta-feira pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, de suspensão de todos os voos oriundos de países da União Europeia, durante 30 dias, para prevenir a propagação da Covid-19.

“Pedimos aos EUA e a outros governos que sigam as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Segurança e saúde são prioridades, mas a eficácia e a necessidade de restrições de viagens devem ser continuamente revistas”, afirmou o diretor-geral da IATA, Alexandre de Juniac, em comunicado.

Juniac explica que, de acordo com a OMS, as restrições de viagem “são justificadas apenas no início de uma epidemia”, para permitir aos países ganhar alguns dias para se prepararem para possíveis contágios.

“As restrições devem basear-se numa análise cuidadosa dos riscos, ser proporcional ao problema de saúde pública, de curta duração, e devem ser reconsideradas regularmente à medida que a situação evolui”, afirmou o diretor-geral da IATA, citando as recomendações da OMS.

A associação, que representa quase 300 companhias aéreas globais, lembrou a grande dimensão do mercado afetado pela medida, com 200.000 voos entre os Estados Unidos e os países do espaço Schengen, em 2019, em que 46 milhões de passageiros viajaram.

“Suspender os vínculos em tão grande escala terá consequências negativas para a economia, algo que os governos devem admitir e ao que devem estar dispostos a responder”, disse Juniac.