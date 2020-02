Na missiva, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), as mais representativas das duas forças policiais, alegam que as agressões graves e muito graves contra as forças de segurança têm vindo a aumentar.

“Podemos perceber, pelos relatórios da Administração Interna, o aumento das agressões graves e muito graves aos profissionais da PSP e da GNR durante o desempenho da missão, mas também já se registam durante o tempo de descanso dos profissionais. Esta realidade envolve, em consequência, a própria família”, lê-se na carta a que a agência Lusa teve acesso e que hoje foi entregue no Palácio de S. Bento.

Para as duas associações sindicais, a questão das agressões aos agentes das forças de segurança “passou a ser um problema dentro das próprias instituições”.

“É neste seguimento que não percebemos que estes profissionais tenham sido confrontados com o não reconhecimento por parte do parlamento da atribuição do subsídio de risco aos profissionais da PSP e das GNR”, referem.