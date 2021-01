A farmacêutica AstraZeneca terá recusado participar numa reunião com a União Europeia (UE) agendada para esta quarta-feira, de acordo com o Politico, que cita um funcionário da Comissão.

O cancelamento segue-se a uma entrevista a vários jornais do CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot, na terça-feira à noite, na qual insistiu que a empresa não tinha uma obrigação contratual, mas sim um acordo para "fazer o melhor esforço" para fornecer a União Europeia com o número de vacinas previamente acordado.

O laboratório e a UE protagonizam uma dura controvérsia depois de um porta-voz da AstraZeneca ter informado que as entregas da vacina na Europa iriam ser inferiores ao previsto devido a problemas na capacidade de produção numa fábrica na Bélgica. Em números, a redução é de 60%, razão pela qual a farmacêutica já havia sido convocada para se explicar perante os representantes dos Estados-membros.

Outra das questões colocadas a Pascal Soriot prende-se com o facto de o Reino Unido poder vir a receber primeiro as doses produzidas localmente do que a União Europeia, de acordo com o The Guardian.

"O acordo com o Reino Unido foi alcançado em junho, três meses antes do acordo europeu", frisou. "Como pode calcular, o governo britânico disse que o fornecimento que saísse da cadeia de abastecimento britânica iria primeiro para o Reino Unido. Basicamente, é assim que as coisas são", concluiu.

Recorde-se que a vacina da AstraZeneca com a universidade de Oxford contra a covid-19 é uma das oito já asseguradas pela Comissão Europeia para a UE, após a assinatura de um contrato no ano passado para aquisição de 300 milhões de doses.

Ainda assim, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) afirmou ontem que prevê aprovar a vacina até ao final desta semana, apesar dos problemas de fornecimento. Falando numa audição por videoconferência na comissão parlamentar de Saúde Pública do Parlamento Europeu, a responsável apontou, ainda assim, estar ciente dos "problemas nas entregas das vacinas" anunciados pela AstraZeneca, esperando que "isso seja resolvido entretanto".