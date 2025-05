A imprensa internacional tem dado destaque às eleições legislativas portuguesas de domingo, sublinhando a vitória da AD, ainda sem maioria absoluta, e o empate entre o Chega e o Partido Socialista.

O The Guardian publica um artigo de contexto a estas eleições antecipadas, com especial destaque para os resultados record da direita e extrema-direita. O jornal britânico faz um resumo do cenário político português nos últimos anos, contextualizando o aparecimento do partido Chega, que mais cresceu em número de deputados.

Além da vitória da AD, a imprensa internacional tem destacado a possibilidade de uma coligação à direita e a aproximação do partido centrista ao Chega no parlamento, especialmente em temas como a imigração.

Também em Espanha, o El País refere "a revolução que se viveu este domingo" em Portugal, que acabou com a demissão do líder do partido socialista.

O jornal francês Le Monde também destaca a 'grande derrota' do Partido Socialista e o 'crescimento explosivo' do Chega. A cobertura internacional sobre o partido de extrema-direita enfatiza sobretudo "o endurecimento da política migratória, anteriormente uma das mais flexíveis da Europa sob o governo socialista de António Costa".

Segundo o italiano la Repubblica, a "ultra direita voa, socialistas caem". O jornal noticia a vitória da AD, tal como o francês Liberation, que escolhe a expressão 'ric-rac' (no limite) para descrever as eleição antecipadas portuguesas.

A CNN Brasil também refere o crescimento "da centro-direia e da ultradireita no parlamento português" e lembra a falta de maioria absoluta da AD. A Folha de São Paulo avança que "Portugal reelege `premiê´ e vê ultra direita igualar cadeiras socialistas em derrocada da esquerda".

O canal de notícias Al Jazeera, com sede no Médio Oriente, também informa sobre os resultados, com especial destaque para os temas da habitação e imigração.