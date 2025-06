A estrela da música norte-americana já tinha manifestado interesse em comprar uma participação no clube de Glasgow, inspirado pelo sucesso das celebridades de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney no clube inglês Wrexham, do segundo escalão.

Mas, aos 53 anos, Snoop parece agora focado numa ligação mais modesta com a equipa que admira há muitos anos.

Snoop Dogg, que já publicou um livro de receitas intitulado From Crook to Cook, descreveu os adeptos do Celtic como “especiais” e disse identificar-se com a mascote do clube, Hoopy the Hound.

Em declarações ao Sunday Mail, afirmou que os fãs do Celtic iriam acorrer à rulote, tornando-a num verdadeiro "Paraíso" gastronómico — uma referência ao apelido do estádio Parkhead do clube.

“Adorava levar uma rulote pop-up de hambúrgueres a um estádio desportivo para mostrar aos adeptos que é possível comer bem num estádio”, disse.

“Tem de ser no Celtic Park, 'mano. O segredo de um bom hambúrguer está no amor com que é feito. A carne picada tem de ser misturada com alguns temperos secretos, depois junta-se um queijo de qualidade e bacon curado com maple."

“Os adeptos do Celtic vão adorar, e para garantir que ficam perfeitos, o próprio Snoop vai servir os hambúrgueres.”

Snoop Dogg foi correspondente da NBC nos Jogos Olímpicos de Paris no ano passado, lançou duas ligas juvenis de futebol americano e tem sido uma voz activa na defesa da igualdade salarial para atletas femininas.

Questionado sobre se levaria também a sua roulote ao estádio dos rivais do Celtic, o Rangers, foi peremptório:

“Levar os meus hambúrgueres ao Rangers? Nah, acho que vamos passar essa.”