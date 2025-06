Ogier concluiu as 16 especiais da prova italiana com 7,9 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), com o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) a terminar na terceira posição, a 50,5.

Depois de ter perdido esta prova na última especial em 2024 por apenas 0,2 segundos, o piloto gaulês ainda apanhou um susto ao ceder quase nove segundos no último troço, depois de um pequeno erro.

“Havia raízes na pista e não consegui fazer a curva. Não tinha velocidade e, por isso, preferi não forçar. Parei o carro e fiz inversão de marcha. Não foi o ideal mas, ainda assim, foi o suficiente para vencer”, disse Ogier, no final.

Este foi o quinto triunfo de Ogier na Sardenha, ultrapassando os quatro conseguidos pelo compatriota Sébastien Loeb.

Ogier começou o dia com 11,1 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o estónio Ott Tänak, uma distância que aumentou para 15,6 com o triunfo no primeiro troço do dia.

Chegou a ter 19,7, mas acabaria por chegar ao último troço com 17,2 segundos de avanço.

O espetro da derrota em cima do risco sofrida há um ano ainda pesou, mas acabaria por ser suficiente para acomodar o erro cometido.

“Já venci em muitos locais diferentes. Este é um tipo de rali de que eu gosto”, explicou o piloto francês, que já tinha vencido também o Rali de Portugal há três semanas e o Rali de Monte Carlo na abertura do campeonato.

Apesar de estar a fazer o campeonato a tempo parcial (falhou os ralis da Suécia e do Quénia), ocupa o segundo lugar do Mundial de pilotos, a 19 pontos do líder, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que na Sardenha foi apenas quarto classificado, a 05.05,7 minutos.

Pior esteve o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), campeão mundial em título, que abandonou logo na sexta-feira, mas voltou à corrida no formato super-rali. Hoje somou cinco pontos, um por ser o quinto mais rápido no super domingo e mais quatro por ser o segundo mais rápido na ‘power stage’ final, a 07,9 segundos do mais rápido, Kalle Rovanperä.

Evans conseguiu salvar 15 pontos, mais seis do que em Portugal, e lidera o campeonato, com 133.

Tem agora mais 20 do que Rovanperä, que é terceiro classificado no campeonato, um ponto atrás de Ogier.

A próxima ronda será o Rali da Acrópole, na Grécia, de 26 a 29 de junho.