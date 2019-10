Um grupo armado, ainda desconhecido, disparou contra uma viatura, que acabou queimada, tendo o corpo do condutor sido encontrado carbonizado no local, em Ncondezi, junto a uma ponte sobre o rio Púnguèna, no distrito de Nhamatanda, disseram testemunhas ouvidas hoje pela Lusa no local.

As mesmas fontes descreveram que se tratou uma viatura de patrulha das Forças de Defesa e Segurança de marca Mahindra, de cor verde e com características das viaturas que as autoridades usam para patrulhar aquele troço naquela região, que tem sido alvo de ataques a autocarros e camiões de carga desde agosto.