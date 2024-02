De acordo com o jornal francês Le parisien, o suspeito apresenta transtornos psiquiátricos.

O jornal avança que o incidente terá tido lugar por volta das 8h00 da manhã deste sábado (7h00 em Lisboa), quando um homem feriu várias pessoas com uma faca e um martelo na estação ferroviária. A polícia confirma que existe um ferido grave, sem risco de vida, e dois feridos ligeiros. As três vítimas foram levadas para o hospital.

O homem foi, entretanto, preso, estando ainda a ser investigadas as motivações. O suspeito será um homem de 32 anos, identificado como cidadão do Mali, com autorização de residência italiana.

O Le parisien sabe que o homem sobre de perturbações psiquiátricas, não tendo sido estabelecidas quaisquer ligações terroristas até ao momento.