Vítor Marques publicou hoje uma carta aberta aos caldenses afirmando que não vai aceitar que o concelho das Caldas da Rainha fique sem hospital.

“Não posso aceitar uma decisão que vai claramente contra os interesses da população que me elegeu, por maioria de razão quando essa decisão implica o fim de cuidados hospitalares no concelho”, declara o autarca na sequência da decisão do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, de construir o novo centro hospitalar do Oeste no Bombarral.

Na carta enviada aos cidadãos, Vítor Marques informa que “apesar de todo os esforços coletivos” realizados “para que o Novo Hospital do Oeste fique em Caldas da Rainha e Óbidos, foi já anunciado pelo Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, que vai ser construído no Bombarral.”

“Quando nos batemos pela construção do novo Hospital em Caldas e Óbidos, não estamos a lutar apenas por um novo equipamento, estamos, sobretudo, a lutar por não perder uma unidade de saúde onde o município se prepara para investir cerca de 700 mil euros – cerca de 70% do custo total da obra – e que é absolutamente vital para a saúde e qualidade de vida dos caldenses, para o progresso económico da região e para a manutenção da coesão deste território no panorama regional e nacional”, diz Vitor Marques.

Segundo diz o presidente, a decisão de Manuel Pizarro, “não levou em conta os argumentos de peso que Caldas, em conjunto com Óbidos e Rio Maior, foi apresentando”, e remete para um parecer técnico da Universidade Aveiro, que aponta “graves lacunas ao estudo que indica como localização preferencial o Bombarral”.

“Tal decisão desconsiderou o duro golpe que o decorrente encerramento do Hospital de Caldas desfere sobre a saúde dos caldenses e de todos os habitantes do Oeste Norte, especialmente os mais frágeis e os mais desfavorecidos” e “ignorou os efeitos económicos e sociais profundamente negativos que se abaterão sobre a cidade e sobre o concelho, com o encerramento do Hospital de Caldas.”

Na carta aberta, Vítor Marques garante que vai lutar pela manutenção do Hospital de Caldas.

“Estamos em Luta Pelo Hospital. Eu Luto pelo Hospital”, conclui.