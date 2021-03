"José Manuel Silva irá encabeçar a lista do PSD", afirmou hoje o presidente dos sociais democratas, Rui Rio, numa conferência de imprensa em Coimbra, onde divulgou 51 nomes de candidatos homologados pela direção nacional do partido.

José Manuel Silva foi candidato à Câmara de Coimbra em 2017, pelo movimento independente Somos Coimbra, a terceira força nessas autárquicas com 16% dos votos e dois mandatos conquistados.

Rui Rio salientou que a escolha de Coimbra para anunciar a lista dos novos 51 nomes de candidatos pelo PSD foi uma forma de mostrar o empenho do partido na eleição no concelho e "em ganhar uma das principais cidades portuguesas".

"Estamos convencidos de que temos condições para que, no fim deste ano, quando chegarmos ao natal, o novo presidente da Câmara de Coimbra seja o doutor José Manuel Silva", referiu.

Questionado sobre como é que será a articulação com o movimento Somos Coimbra, Rui Rio esclareceu que "haverá um equilíbrio entre os nomes" da lista.

Em Coimbra, a concelhia e a distrital social democratas tinham escolhido o nome do ex-deputado Nuno Freitas, candidato que a comissão autárquica considerou não ter "condições objetivas" para derrotar o PS, tendo optado pelo ex-bastonário dos médicos.

"[A comissão nacional] interveio diretamente por estar convencida de que esta é a melhor solução", frisou Rui Rio.

Apesar de o presidente social democrata ter sido claro ao afirmar que esta seria uma lista do PSD, no final da conferência de imprensa, José Manuel Silva leu uma declaração aos jornalistas onde saudou Rui Rio e o PSD por "demonstrarem grande abertura à sociedade real, apoiando e integrando esta candidatura Somos Coimbra".

A abertura do PSD "representa o apoio à cidadania responsável e mostra que o PSD está com o futuro quando abraça este projeto inovador", vincou.

Questionado pela agência Lusa sobre se a lista que encabeça será do PSD ou uma lista do movimento independente apoiada pelo partido, José Manuel Silva escusou-se a prestar esclarecimentos, frisando que a seu tempo as questões serão respondidas.