As autoridades ordenaram aos moradores do bairro histórico de Hollywood, no sudoeste dos EUA, que abandonassem as suas casas, depois de um novo incêndio ter deflagrado a centenas de metros da Hollywood Boulevard.

“Ameaça imediata à vida. Esta é uma ordem legal para sair agora. A área está legalmente fechada ao acesso público”, disse na quarta-feira o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, que divulgou ainda um mapa que mostra secções da famosa zona ligada ao cinema. Entretanto, o presidente dos EUA, Joe Biden, cancelou uma viagem oficial a Itália, marcada para hoje, devido aos incêndios florestais que assolam Los Angeles, anunciou a Casa Branca. Biden, que viajou para Los Angeles na quarta-feira para se reunir com os serviços de emergência, “tomou a decisão de cancelar a sua próxima viagem a Itália para se concentrar na gestão da resposta federal geral nos próximos dias”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean. O Presidente democrata deveria visitar para Itália até 12 de janeiro, naquela que seria provavelmente a última viagem ao estrangeiro antes de o republicano Donald Trump regressar ao poder, a 20 de janeiro. Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 100 mil foram obrigadas a fugir de casa em várias zonas de Los Angeles, onde seis incêndios de proporções gigantescas já destruíram cerca de 1.500 habitações. Nuvens negras de fumo tapam o sol em grandes extensões da cidade e caem cinzas mesmo em bairros que estão a vários quilómetros das zonas afetadas. Seis escolas foram encerradas e centros recreativos foram transformados em abrigos para os que tiveram de ser evacuados. Alguns portugueses que vivem em Los Angeles tiveram ser retirados e estão em casa de amigos. Outros estão em alerta porque vivem perto das zonas por onde os fogos estão a alastrar. Muitas pessoas decidiram não enviar os filhos para a escola devido aos alertas sobre a má qualidade do ar. Há 160 mil casas sem eletricidade há mais de 24 horas e já foi declarado o estado de emergência pelo condado de Los Angeles e pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, que conseguiu luz verde do Presidente Joe Biden para obter ajuda federal no combate aos incêndios. “A situação em Los Angeles é altamente perigosa e está em rápida evolução”, disse Newsom, numa conferência de imprensa conjunta com Joe Biden. “A ação rápida do Presidente Biden é uma tremenda ajuda para a Califórnia, à medida que fazemos tudo o que podemos para proteger os residentes com recursos federais, locais e estaduais significativos”, acrescentou. Os bombeiros não conseguiram ainda conter qualquer parte dos fogos, que estão com percurso imprevisível devido aos ventos fortes, que chegaram a atingir 160 quilómetros por hora. Estes são os piores ventos desde 2011 e o fogo é já o mais destrutivo da história de Los Angeles.