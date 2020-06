Tudo aconteceu em Lucerna, uma cidade na Suíça, em outubro de 2019. As autoridades encontraram um pacote que continha barras de ouro no valor de 182 francos suíços (aproximadamente 168 mil euros), num comboio que chegou de St. Gallen. Até agora, os esforços para encontrar o proprietário falharam, conta o The Guardian.

Na terça-feira, as autoridades regionais deram conta de uma declaração da polícia, que informa que qualquer requerente tem cinco anos para apresentar "reivindicações justificadas" de propriedade, de forma a comprovar que é de facto o dono do ouro.

Segundo a CNN, as barras de ouro estão agora na posse do Ministério Público. Um porta-voz referiu que têm sido feitas várias investigações e verificações quanto à origem do ouro.

Este não é o único episódio do género que ocorreu na Suíça. Há três anos, as autoridades de Genebra encontraram maços de notas de 500 euros nos canos das casas de banho de três restaurantes e de um banco, em episódios separados.

Na altura, os investigadores suíços disseram que o dinheiro parecia ter vindo de um cofre em Genebra, que pertencia a mulheres espanholas não identificadas. Um advogado das mulheres terá aparecido numa esquadra da polícia, mas apenas ofereceu dinheiro para pagar a intervenção nos locais onde o dinheiro tinha sido colocado.