O avião preparava-se para iniciar a ligação doméstica Chongqing-Lassa, capital da província chinesa do Tibete (sudoeste), por volta das 8 horas locais, indicou a cadeia.

A agência de notícias chinesa Xinhua adiantou que algumas pessoas ficaram feridas, sem precisar um número.

De acordo com a AP, o Airbus A319-115 contava com 113 passageiros a bordo e uma equipa de nove assistentes. A aeronave foi evacuada de forma segura, sendo que algumas pessoas foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves.

“No processo de descolagem, a tripulação descobriu uma anormalidade e interrompeu a descolagem do avião, que saiu da pista”, disse a companhia aérea Tibet Airlines em comunicado.

Este incidente ocorre após a queda de um Boeing 737-800 no sudeste da China, a 21 de março, onde todas as 132 pessoas a bordo morreram. Este acidente continua em investigação.