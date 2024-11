Dez dos 18 distritos de Portugal continental, sobretudo no centro e sul do território, estão entre hoje e terça-feira sob aviso amarelo devido a “precipitação, por vezes forte”, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) por precipitação entrou em vigor às 14:00 nos distritos de Leiria, Castelo Branco, Lisboa, Santarém, Portalegre e Setúbal, de acordo com o IPMA. Nesses locais, a previsão meteorológica para hoje é de “períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser localmente intensos e acompanhados de trovoada nas regiões Centro e Sul”, e “vento por vezes forte nas terras altas”. O aviso prolongar-se-á até terça-feira para os distritos de Castelo Branco, Santarém e Portalegre. A estes três distritos juntam-se na terça-feira sob aviso amarelo, com previsão de “precipitação, por vezes forte”, outros quatro na região Norte, nomeadamente Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro. Segundo o IPMA, estes avisos amarelos vigorarão até às 12:00 de terça-feira. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja, o segundo mais grave, é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso mais grave do IPMA é o vermelho e aplica-se quando há registo de uma situação meteorológica de risco extremo.