“Muitos animais usam ferramentas para os ajudarem a encontrar comida (…), mas muito poucos criam ou modificam esses instrumentos”, explica o professor Lars Bejder, coautor do estudo e diretor do Programa de Investigação de Mamíferos Marinhos (MMRP), da Universidade do Havai, nos Estados Unidos, citado pela agência noticiosa privada espanhola Europa Press.

A equipa de Bejder descobriu que as baleias jubarte (Megaptera novaeangliae) solitárias no sudeste do estado norte-americano do Alasca produzem elaboradas cortinas de bolhas para capturar ‘krill’ (pequenos crustáceos semelhantes ao camarão, que fazem parte da sua dieta).

“As baleias sopram habilmente bolhas em padrões que formam redes com anéis internos, controlando detalhes como o número destes, o tamanho e a profundidade da rede e o espaço entre as bolhas”, adianta o investigador.

Este método de caça permite-lhes capturar até sete vezes mais presas num único mergulho em busca de alimento e sem gastar mais energia, um “comportamento impressionante” que coloca as baleias jubarte “entre o raro grupo de animais que fabricam e utilizam as suas ferramentas de caça”.

O estudo foi publicado na revista científica Royal Society Open Science.

As baleias fazem parte do grupo dos mamíferos marinhos conhecidos como cetáceos, que inclui os golfinhos, e que são difíceis de estudar.

Neste caso, os investigadores utilizaram “etiquetas” com ventosas e drones (veículos aéreos não tripulados) para estudar os movimentos das baleias à superfície e quando submersas.