Segundo o Relatório da Emissão Monetária de 2019, hoje divulgado, as notas contrafeitas mais frequentes foram as de 50 euros, que representaram 41% do total.

Já nas moedas, as mais contrafeitas são as de dois euros, representando 82% do total.

As notas contrafeitas retiradas de circulação representam 2,9% do total de contrafações de notas retiradas de circulação na área do euro e no caso das moedas a proporção é de 1,9%.

O Banco de Portugal indicou ainda que, em 2019, verificou a genuinidade e a qualidade de 635 milhões de notas e de 73 milhões de moedas que recebeu tanto de empresas de transporte de valores como do público.